В Украине до осени 2021 года планируют обеспечить возможность выявлять штамм коронавируса Дельта во всех регионах страны.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий. По его словам, тесты позволят быстро выявлять штамм.

— На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тыс. таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области, — отметил он.

Кузин добавил, что в сейчас лаборатории могут выявлять эту мутацию с помощью геномного секвенирования и специфических ПЦР-систем. В Украине три государственные лаборатории могут диагностировать штамм Дельта путем геномного секвенирования. А еще около пяти-шести таких лабораторий находятся в частной собственности.

Санврач утверждает, что сейчас больных штаммом Дельта, которые уже есть в Украине, лечат по тем же протоколом, что и пациентов с другими штаммами.

— Тактика лечения не будет отличаться относительно любого штамма Covid-19. Поэтому изучение именно того или иного штамма – это зона интересов врачей-эпидемиологов. Потому что в отношении таких людей надо тщательнее отслеживать контактных людей и применять противоэпидемические меры. И для ученых, – подытожил он.

По состоянию на 9 августа в Украине зафиксировали 300 новых случаев коронавирусной болезни. От осложнений, которые вызвал вирус, умерло пять человек, а выздоровели — 281.