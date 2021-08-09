Сейчас в мире продолжается вакцинация от коронавируса, и люди по-разному относятся к этому процессу — одни активно поддерживают уколы и делают прививки, другие — выступают против и призывают к этому других. В то же время иммунизация пока является одним из способов борьбы с пандемией.

В материале CNN генеральный директор Bregman Partners, автор бестселлеров и ведущий подкаста Bregman Leadership Питер Брегман и коуч по здоровью и директор по обучению тренеров в Bregman Partners Ховард Джейкобсон объяснили, как лучше общаться со скептиками вакцинации, чтобы убедить их сделать прививку.

По их словам, сейчас вакцинированные люди могут испытывать злость, обиду, агрессию по отношению к непривитым. Однако негатив, обвинения, жаркие споры не помогут решить ситуацию.

— В психологии есть хорошо задокументированный феномен, называемый обратным эффектом. Предоставление людям фактов, опровергающих их неправильные убеждения, на самом деле может укрепить их. Чем больше люди сталкиваются с фактами, не совпадающими с их мнениями, тем сильнее они цепляются за эти мнения, — говорится в материале.

Эксперты предлагают применить другую стратегию в общении с противниками массовой иммунизации. В этом помогут сочувствие и любопытство.

— Когда мы демонстрируем сочувствие, мы показываем другому человеку, что, по нашему мнению, у него есть серьезные потребности в заботе. Даже если мы не согласны с их позицией, мы признаем, что она имеет для них смысл, — пишут специалисты.

На практике эмпатия заключается в подтверждении точки зрения другого человека без согласия или несогласия с ними. Это правдивые заявления, которые показывают другому человеку, что вы понимаете его позицию. Это поможет не настраивать человека против вас, наладить контакт, в связи с этим он будет больше предрасположен к дискуссии.

После этого нужно проявить любопытство и выяснить, почему человек против вакцинации.

— Как только они почувствуют, что вы заботитесь об их мнении, вы вступаете в настоящий разговор. Теперь вы можете перейти к важным вопросам: Чего они хотят? Для себя, для своих близких, для своей страны, для мира? Скорее всего, именно здесь можно найти общий язык, — продолжают они.

В ходе такого разговора можно попробовать переубедить человека. Специалисты не гарантируют его стопроцентный успех, однако если крики и споры не помогают, то можно попробовать поговорить с противником вакцинации от коронавируса таким способом.