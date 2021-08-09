За прошедшие 24 часа в Киеве обнаружили 51 подтвержденный случай коронавируса, таким образом общее количество жителей столицы, которые заразились Covid-19, достигло 220 207.
За сутки ни один житель столицы не умер от осложнений Covid-19. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 245 летальных случаев.
В то же время выздороветь удалось 211 268 киевлянам, а за последний день — 160.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.