За прошедшие 24 часа в Киеве обнаружили 51 подтвержденный случай коронавируса, таким образом общее количество жителей столицы, которые заразились Covid-19, достигло 220 207.

За сутки ни один житель столицы не умер от осложнений Covid-19. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 245 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось 211 268 киевлянам, а за последний день — 160.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: