Производитель вакцин Moderna не исключает, что Австралия станет частью клинического испытания вакцины против Covid-19 на детях.

Фармацевтическая компания протестирует мРНК вакцину от Covid-19 относительно ее безопасности и возможных побочных реакций у детей.

К тестированию планируется привлечь 6 тыс. здоровых детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.

Участники будут зарегистрированы в США, Канаде и/или в Австралии.

Испытания, которые планируется провести до середины 2023 года, будут включать сначала детей от 6 до 12 лет, затем детей от 2 до 6 лет и, наконец, детей от 6 месяцев до 2 лет.

Во время клинических испытаний будет проверяться безопасность вакцины против коронавируса и реактогенность — лихорадка или боль в руке.

Фармкомпания-производитель вакцины приняла такое решение после того, как правительство Австралии решило, что вакцина Moderna поступит на континент с середины сентября.

Ожидается, что в этом году на континент будет доставлено 10 млн доз вакцины Moderna, а на 2022 — еще 15 млн дополнительных доз.

В США компания Pfizer также начала клинические испытания вакцины против Covid-19 в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.

Специалисты уже собрали информацию о том, что вакцинация показана для беременных. Им можно использовать вещества от Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании укол получили почти 52 тыс. беременных женщин, при этом не было сообщений о проблемах безопасности.