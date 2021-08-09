Во Франции с 9 августа посетить общественное место или поехать транспортом можно будет тем, кто сделал прививку от коронавируса, выздоровел или получил отрицательный тест.

Теперь в ресторанах, междугородних автобусах, самолетах, ярмарках и учреждениях здравоохранения необходимо предъявлять цифровой паспорт здоровья.

Более строгие правила, которые также предусматривают обязательную вакцинацию всех медицинских работников до 15 сентября, будут действовать до середины ноября и применяться ко всем, кому исполнилось 18 лет. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет должны будут иметь такой документ с 30 сентября.

Также с середины июля, чтобы посетить кинотеатр, музей, крупные события, уже нужен Covid-паспорт.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, некоторые правила не будут такими жесткими, как планировалось изначально. Например, отрицательный тест будет действующим в течение 72 часов вместо 48. Также разрешат самостоятельные тесты, если они проводятся под наблюдением врача.

В конце июля во Франции усилили карантинные меры из-за активного распространения коронавируса. Также правительство решило ввести обязательную вакцинацию от Covid-19 для всех медицинских работников.

Изменения приняли несмотря на то, что сотни тысяч людей во Франции выступали против ужесточения ограничений. Президент Эммануэль Макрон заявил, что эти шаги необходимы для защиты уязвимых групп населения и больниц на фоне роста инфекций, и чтобы избежать нового карантина.

Источник: dpa