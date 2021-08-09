Минздрав хочет внедрить стимулирование семейных врачей за охват вакцинацией от Covid-19 их пациентов.

В частности, может быть введено начисление баллов непрерывного профессионального развития (НПР) за высокие результаты охвата вакцинацией.

— Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет зачисляться 50 баллов НПР во время очередной аттестации, начиная с 2022 года, — прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Соответствующие изменения будут внесены в приказ МЗ от 22 февраля 2019 №446.

Рассматривается также и внедрение финансового вознаграждения семейным врачам за высокие показатели прививки от Covid-19 среди взрослых пациентов.

Минздрав также отмечает, что, согласно исследованиям ЮНИСЕФ/USAID, проведенным в марте 2021, 64% украинцев, принимая решение о вакцинации, обращались за советом к семейному врачу. Из них 72% — лица старше 60 лет.

В Украине семейным врачам могут разрешить выдавать справки о проведении полной вакцинации от коронавируса.