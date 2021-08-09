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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В трех областях Украины уровень Covid-госпитализаций выше нормы

лікарня, коронавірус

Все области Украины до сих пор находятся в зеленой зоне эпидемической опасности. Но три региона не соответствуют этой зоне по уровню госпитализации с Covid-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Динамика госпитализаций выше нормы в Одесской, Ровенской и Тернопольской областях.

В Одесской области показатель госпитализаций превышен уже два дня подряд и постепенно увеличивается. По состоянию на 7 августа он составлял 51,5%, а 8 августа — 54,4%.

Сейчас в Ровенской области ситуация улучшилась, но регион все равно не соответствует зеленой зоне. Показатель госпитализаций составляет 57,1%.

Лидером по количеству больных в больницах является Тернопольская область. Там три дня подряд показатель динамики госпитализаций в разы превышает норму. По состоянию на 8 августа он составляет 147,6%, а два дня назад было 160,0% и 176,5%.

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Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

По состоянию на 9 августа статистика коронавируса улучшилась, ведь уменьшилось количество случаев коронавируса. За сутки обнаружили 300 больных Covid-19 в Украине. От осложнений, которые вызвал вирус, умерло пять человек, а выздоровели – 281.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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