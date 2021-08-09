В США людям, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, возможно, понадобится третий укол.

Об этом заявил главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи.

— Если посмотреть на данные от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с более 90% до 84%… Все предполагают, и я думаю, они правы, что рано или поздно, эффективность снизится до такого показателя, когда потребуется дополнительный укол, — уточнил Энтони Фаучи.

В стране планируют утвердить третью дозу-усилитель от компании Pfizer уже до конца августа.

При этом первыми третий укол получат люди со слабой иммунной системой и пожилые американцы.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала специалисты заявляли о необходимости двух доз вещества. Однако позже начала появляться информация о дополнительном уколе.

В частности, ревакцинация уже началась в Израиле, там некоторые граждане получили третий укол от коронавируса. Пока эта рекомендация не является общей для всех стран.

Источник: Голос Америки, NBC