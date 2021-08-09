В аэропорту Борисполь открыли пункт массовой вакцинации от коронавируса, он начал работу с 9 августа 2021 года.
Прививку можно сделать ежедневно в помещении терминала D (на первом этаже) с 9.00 до 15.00.
Всем желающим гражданам Украины предлагают иммунизироваться вакцинами от компаний Sinovac и Pfizer.
Кроме того, прививки могут получить лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и люди, нуждающиеся в дополнительной защите.
За укол не нужно платить, его можно сделать бесплатно.
В то же время тоже не нужна предварительная запись, прививки делают в режиме “живой” очереди.
Человек должен принести паспорт гражданина Украины, идентификационный код (или копию) и мобильный телефон.
Вакцинацию от коронавируса будет проводить бригада КНП Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи.
Кроме того, граждане Украины могут получить прививку в центрах массовой вакцинации, в мобильных пунктах и в больницах. Иммунизация от коронавируса в Украине бесплатная.
Источник: Международный аэропорт Борисполь