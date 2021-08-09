В штате Миссури (США) в такси отказываются возить людей в масках или привитых против Covid-19.

Чарли Буллингтон, владелец таксомоторной компании Yo Transportation, заявил, что его таксисты не будут брать пассажиров в масках, несмотря на всплеск новых случаев заражения в штате.

— Мы не допускаем использование масок в наших автомобилях. Кроме того, мы категорически против вакцин и не хотим, чтобы у нас в машинах находились люди, сделавшие прививку, — сказал предприниматель.

Кроме того, владелец компании сказал, что гордится жителями штата, которые выступают против прививок. Он также против масок, потому что не видно лиц клиентов.

Буллингтон не считает действия компании дискриминационными, но он знает людей, пострадавших от прививки против Covid-19.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что побочные эффекты после вакцинации редки, а вакцины безопасны и эффективны.

Сообщается, что сотрудник компании отказал клиенту в перевозке, а затем стал отправлять ему смс с пропагандистскими призывами против ношения масок.

— Этот человек потратил два часа, беспокоя меня текстовыми сообщениями по поводу своей антимасочной ерунды. Мне пришлось трижды просить его оставить меня в покое, — сообщил клиент.

По информации Becker’s Hospital Review, 6 августа Миссури занимал 39-е место среди штатов по проценту полностью вакцинированного населения. Чуть более 42% населения штата полностью вакцинированы.

В то же время в Миссури поднялась волна заражений Covid-19: на прошлой неделе в штате было зарегистрировано 3 257 новых заражений по сравнению с сотнями в конце мая и июне.

В мире продолжается вакцинация от коронавируса, и люди по-разному относятся к этому процессу — одни активно поддерживают уколы и делают прививки, другие — выступают против и призывают к этому других. В то же время иммунизация пока является одним из способов борьбы с пандемией.

Источник: The Hill.