Вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. По предварительным данным, в течение последних трех месяцев только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирус, были вакцинированы препаратами от Covid-19. Лишь 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Эти данные не учитывают бессимптомные заболевания и те случаи, в которых больные коронавирусом люди не делали тестов и не обращались за медицинской помощью.

Статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни. В Минздраве призвали людей как можно быстрее получить прививку, чтобы защититься от новой волны Covid-19.

По словам профессора кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергея Дуброва, на прошлой неделе в учреждениях г. Киева среди полностью вакцинированных не было ни одного госпитализированого.

— Но случаи заражения вакцинированных в Украине случаются. Как правило это люди, которые получили всего одну дозу препарата или контактировали с больным на 3-5 сутки после ревакцинации. Но среди полностью вакцинированных необходимости в госпитализации и тяжелых случаев Covid-19 нет, — говорит он.

Дубров утверждает, что вакцина действительно защищает от коронавируса и даже от штамма Дельта. Также важно, что есть защита от тяжелого и критического течения болезни.

За сутки, 8 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 51 445 человек. Одну дозу получили 30 988 человек, полностью иммунизированы — 20 457 человек. А всего в Украине осуществлено 6 538 718 прививок.