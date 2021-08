В Сингапуре из больницы выписали ребенка, которого во время рождения считали самым маленьким в мире. Младенец с начальным весом 212 граммов (примерно как яблоко) и ростом 24 сантиметра находился на интенсивном лечении 13 месяцев.

Мать родила девочку Квек Юй Сюань 9 июня 2020 года путем экстренного кесарева сечения на 25 неделе беременности. Это связано с тем, что врачи поставили женщине диагноз преэклампсия — опасно высокое кровяное давление, что может навредить жизненно важным органам и стать фатальным для матери и ребенка.

По данным больницы Национального университета Сингапура (NUH), где родилась девочка, у ребенка было мало шансов выжить. Младенца лечили различными способами и аппаратами.

