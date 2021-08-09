В Сингапуре из больницы выписали ребенка, которого во время рождения считали самым маленьким в мире. Младенец с начальным весом 212 граммов (примерно как яблоко) и ростом 24 сантиметра находился на интенсивном лечении 13 месяцев.

Мать родила девочку Квек Юй Сюань 9 июня 2020 года путем экстренного кесарева сечения на 25 неделе беременности. Это связано с тем, что врачи поставили женщине диагноз преэклампсия — опасно высокое кровяное давление, что может навредить жизненно важным органам и стать фатальным для матери и ребенка.

По данным больницы Национального университета Сингапура (NUH), где родилась девочка, у ребенка было мало шансов выжить. Младенца лечили различными способами и аппаратами.

Smallest #baby discharged from hospital in Singapore ▪️Kwek Yu Xuan was was born about three months premature. Her weight was 212g.

▪️She was discharged on July 9 after a 13-month stay in hospital, and is believed to be the #world‘s tiniest baby to #survive premature birth. pic.twitter.com/DgnwdmksOQ — EHA News (@eha_news) August 7, 2021

Благодаря краудфаундинговой кампании родители смогли собрать $270 601 и покрыть счета за длительное лечение. По словам специалистов, во время пребывания ребенка в медучреждении его состояние здоровья и развития улучшилось. Девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали домой и сейчас она весит около 6,3 кг.

Но Юй Сюань до сих пор страдает хроническим заболеванием легких и нуждается в подсоединении к ИВЛ. Врачи говорят, что со временем ребенку станет лучше.

До рождения Квек Юй Сюань самым маленьким ребенком в мире считалась американка, которая в 2018 году родилась с весом в 245 граммов.

Недавно в Украине врачи успешно провели сверхсложную операцию, которая спасла беременность женщины. Она вынашивала трех малышей – двух девочек и одного мальчика.

Врачи заправили околоплодный пузырь в матку, который выпал во влагалище, и наложили мерсиленовый шов на шейку матки, то есть зашили ее. Женщине удалось доносить детей еще семь недель. Роды прошли естественным путем.

Источник: BBC