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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Яркие и опасные. Как выбрать качественный торт

Яркие и опасные. Как выбрать качественный торт

Торты — популярные и любимые многими десерты. Их потребление приносит удовольствие, но одновременно может негативно отразиться на здоровье и фигуре.

Угрозу несет не сам торт, а его избыток, говорит диетолог Оксана Соколова. А также химический состав.

Следует избегать тортов, где в составе указаны соя, ароматоризаторы, пальмовое или растительное масла. Также фруктоза приводит к максимально быстрому ожирению, добавляет специалист.

Также не надо покупать муссовые торты, польза от них минимальная.

Диетологи рекомендуют выбирать десерты с максимально простым составом. Хотя даже это не гарантирует безопасность, как и цена. Иногда состав может не соответствовать этикетке. А пальмовое масло вместо сливочного может быть даже в самом дорогом торте.

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Безопаснее готовить торты самостоятельно — покупать ингредиенты и выпекать сладости. Только тогда можно быть уверенным в составе и пользы десерта, который не повредит фигуре и будет безопасным для здоровья близких.

В то же время в сети немало рецептов полезных тортов с использованием ягод, фруктов, орехов и сухофруктов.

Источник: Вікна новини

Фото: Pexels

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