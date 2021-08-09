Торты — популярные и любимые многими десерты. Их потребление приносит удовольствие, но одновременно может негативно отразиться на здоровье и фигуре.

Угрозу несет не сам торт, а его избыток, говорит диетолог Оксана Соколова. А также химический состав.

Следует избегать тортов, где в составе указаны соя, ароматоризаторы, пальмовое или растительное масла. Также фруктоза приводит к максимально быстрому ожирению, добавляет специалист.

Также не надо покупать муссовые торты, польза от них минимальная.

Диетологи рекомендуют выбирать десерты с максимально простым составом. Хотя даже это не гарантирует безопасность, как и цена. Иногда состав может не соответствовать этикетке. А пальмовое масло вместо сливочного может быть даже в самом дорогом торте.

Безопаснее готовить торты самостоятельно — покупать ингредиенты и выпекать сладости. Только тогда можно быть уверенным в составе и пользы десерта, который не повредит фигуре и будет безопасным для здоровья близких.

В то же время в сети немало рецептов полезных тортов с использованием ягод, фруктов, орехов и сухофруктов.