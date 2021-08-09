По состоянию на 9 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 259 451 случай коронавируса, а за сутки — 300 новых больных. Среди них — 20 детей и два медработника.

В больницы за последние 24 часа попали 400 человек с коронавирусом.

Всего от болезни умерли 53 100 украинцев, за день — пять граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 191 202 людям, за сутки — 281 лицу.

За время распространения вируса в Украине провели 11 537 474 тестирования методом ПЦР, в течение дня – 9 383.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

г. Киев — 51 случай;

Винницкая область — 24 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 12 случаев;

Донецкая область — 1 случай;

Житомирская область — 17 случаев;

Ивано-Франковская область – 20 случаев;

Киевская область — 5 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 9 случаев;

Львовская область — 9 случаев;

Николаевская область — 8 случаев;

Одесская область — 39 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 2 случая;

Сумская область — 15 случаев;

Тернопольская область — 32 случая;

Харьковская область — 13 случаев;

Херсонская область — 7 случаев;

Хмельницкая область — 3 случая;

Черкасская область — 2 случая;

Черновицкая область — 21 случай;

Черниговская область — 6 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 8 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 259 151 случай Covid-19, за сутки было 619 новых больных.