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Ольга Тетеріна |

За сутки в Украине зафиксировали 300 новых случаев Covid-19

коронавірус

По состоянию на 9 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 259 451 случай коронавируса, а за сутки — 300 новых больных. Среди них — 20 детей и два медработника.

В больницы за последние 24 часа попали 400 человек с коронавирусом.

Всего от болезни умерли 53 100 украинцев, за день — пять граждан. В то же время выздороветь удалось за все время 2 191 202 людям, за сутки — 281 лицу.

За время распространения вируса в Украине провели 11 537 474 тестирования методом ПЦР, в течение дня – 9 383.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

  • г. Киев — 51 случай;
  • Винницкая область — 24 случая;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 12 случаев;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Житомирская область — 17 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 20 случаев;
  • Киевская область — 5 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 9 случаев;
  • Львовская область — 9 случаев;
  • Николаевская область — 8 случаев;
  • Одесская область — 39 случаев;
  • Полтавская область — 1 случай;
  • Ровенская область — 2 случая;
  • Сумская область — 15 случаев;
  • Тернопольская область — 32 случая;
  • Харьковская область — 13 случаев;
  • Херсонская область — 7 случаев;
  • Хмельницкая область — 3 случая;
  • Черкасская область — 2 случая;
  • Черновицкая область — 21 случай;
  • Черниговская область — 6 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 8 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 259 151 случай Covid-19, за сутки было 619 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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