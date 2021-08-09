За 30 лет независимости в Украине трансформировалась система здравоохранения, в которую входят изменения первичной медицинской помощи. Заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк пообщалась с Фактами ICTV относительно изменений в этом направлении и рассказала о главных достижениях в первичке.

История изменений в первичке

По ее словам, изменения в первичной медицинской помощи в Украине начались еще до обретения независимости. Так, впервые термин семейная медицина встречается в 1987 году. Тогда Минздрав УССР начал такой эксперимент во Львовской области.

Уже в 1989 году открыли поликлинику семейной медицины в Каменском. А в 1992 году была открыта амбулатория семейной медицины в городе Дрогобыч.

— Ровно 30 лет назад в стране впервые ввели термин семейная медицина в нормативных актах государственного управления Украины. Таким образом была введена специальность – общая практика, семейная медицина. В 1998 году открыли первую кафедру семейной медицины во Львове, — рассказала Садовяк.

В 2000 году Кабинет министров принял постановление о комплексных мерах по внедрению семейной медицины в систему здравоохранения.

— Если взять, к примеру, сельскую местность, то уже тогда было определенное начало семейной медицины. Ведь врач-терапевт в селе знал все семьи, которые проживали там, и истории их болезней. В министерстве понимали, что семейная медицина – это правильно. Но раньше это не было широко внедрено в нашей системе, — добавила Садовяк.

Основные недавние решения

В течение 10 последних лет Минздрав разрабатывал различные подходы и пилотные проекты для улучшения семейной медицины в Украине. По словам заместителя министра, министерство ориентировалось на системы здравоохранения других стран. В первую очередь это были страны Европейского Союза. Тесную коммуникацию вели с Польшей, государствами Прибалтики, у которых схожие системы.

— С целью трансформировать систему здравоохранения мы начинали с пилотных проектов, чтобы действительно приблизиться к действенной семейной медицине. Так, разработали приказ №503 в 2018 году, где предусматривается выбор врача, оказывающего первичную медицинскую помощь. Это был один из толчков в семейной медицине, изменивших подходы, — отметила заместитель министра.

Также есть приказ №504 об утверждении оказания первичной медицинской помощи. Это касается нормативной документации, которая дает право врачам законно работать в этой сфере. Но основная задача перед врачом – он должен обеспечить население комплексными и интегрированными услугами, всесторонней, ориентированной на пациента помощью.

Главное отличие между первичкой до 2018 года и после — это то, что врач должен быть нацелен не только на лечебный процесс, ведь люди обычно приходили к специалисту, когда уже есть заболевание. Но и на профилактические мероприятия — когда врач знает полную историю болезни человека, ему легче предотвратить возникновение проблем со здоровьем у своего пациента. В этом и смысл семейной медицины.

Что изменилось для пациентов

До 2018 года граждане Украины были автоматически закреплены за определенными территориальными общинами. То есть амбулатория, в которой работал семейный врач, имела определенное количество пациентов, проживавших на этой территории. Человек не мог выбрать, к какому врачу обращаться. Более того, часто пациенты приходили уже с заболеваниями и ждали под дверью кабинета в очереди, чтобы проконсультироваться со специалистом.

По словам Садовяк, к сожалению, в Украине до сих пор сохраняются живые очереди в больницах, хотя сейчас уже есть куча изменений, которые могут облегчить жизнь и пациенту, и врачу.

Теперь, для того чтобы получить первичную медицинскую помощь, нужно заключить декларацию с семейным врачом. Это можно сделать независимо от территории. Декларация позволяет врачу контролировать состояние пациента, решать, нужны ли определенные анализы и обследования, чтобы избежать самолечения. А пациент получает бесплатные льготы.

Читайте От каких заболеваний можно бесплатно вакцинироваться в Украине

Также благодаря новым решениям теперь на консультацию можно записаться онлайн. Выбрать семейного врача тоже несложно. Это можно сделать на сайте НСЗУ.

— Сейчас, увы, семейного врача используют, чтобы только получить льготы или, что сейчас актуально, вакцинироваться от Covid-19. Количество деклараций увеличилось, потому что многие люди считают, что для вакцинации этот документ является обязательным, — говорит она.

В Минздраве отмечают: важно, чтобы это был не просто выбор семейного врача, чтобы получить льготы. В министерстве хотят, чтобы все поняли, что семейный врач — для того, чтобы он сопровождал гражданина в течение жизни.

Льготы для пациентов

Раньше ст. 49 Конституции Украины государство гарантировало предоставление медицинских услуг всем пациентам, что касается первичного звена, бесплатно. Но средства, которые выделяли на первичную помощь, больше были сосредоточены на вторичной помощи. Поэтому пациент, минуя семейного врача, сразу шел на консультацию в больницу.

— Я помню, что в году 2003-м в одном из регионов Украины в амбулатории на одного пациента могла оставаться одна гривна. О каком качестве и доступности мы можем говорить, когда врач за такие расходы даже купить ничего не может, и все, что ему гарантировало государство — заработная плата? — говорит Садовяк.

На первичную помощь для жителей выделяли очень мало средств, ведь они были сосредоточены на более специализированной помощи и на содержании больницы.

Сейчас же за пациента семейный врач должен 651 грн. Некоторые врачебные амбулатории — в очень хорошем состоянии, ведь они имеют пациентов и расходы на них. И чем здоровее человек, тем больше средств остается больнице. Поэтому врачи должны быть заинтересованы в здоровье своих пациентов.

Сейчас уже есть четко регламентированный список анализов, который является бесплатным на первичном уровне:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

глюкоза крови;

общий холестерин;

быстрый тест на беременность;

быстрый тест тропонина;

быстрый тест на ВИЧ;

быстрый тест на вирусные гепатиты.

Что изменилось для врачей

Эти реформы также стимулируют самих врачей, ведь во время активного подписания деклараций пациенты выбрали лучших специалистов. Это должно мотивировать врача работать лучше, для того чтобы человек захотел заключить с ним договор.

— Врачи семейной медицины сейчас в плюсе, ведь раньше финансирование шло за одного жителя. Например, один регион имел 100 тыс. населения, и на одного жителя шло финансирование. И эти средства распылялись на содержание всей медицинской структуры, которая была на этой территории. Не на пациента, а на расходы, которые несли врачи, зарплаты и прочее, — отметила она.

Сейчас количество финансирования зависит от того, сколько врач заключил деклараций. Терапевты, семейные врачи и педиатры могут эффективно обслуживать определенное количество пациентов – 2 000, 1 800 и 900 соответственно. Поэтому врачам рекомендуется иметь именно столько деклараций, хотя их может быть и больше.

По словам Садовяк, более 1,8-2 тыс. пациентов у врача может привести к предоставлению некачественных услуг, ведь уровень оказания помощи ухудшается из-за нагрузки.