После старта учебного года из-за контактов с огромным количеством людей дети могут чаще болеть. При этом не всегда сразу можно определить, чем ребенок заболел — коронавирусом или обычной простудой.

Ведь симптомы очень похожи. Например, и в первом, и во втором случаях могут наблюдаться усталость, головная боль и першение в горле, говорит медицинский аналитик, доктор Леана Вен. Эксперт назвала признаки, которые помогут отличить простуду от коронавируса, а также посоветовала, что делать в случае болезни ребенка.

— Я бы посоветовала родителям иметь высокий индекс подозрительности и определенно не отправлять своего ребенка в школу, если он чувствует себя плохо и у него есть какие-либо симптомы, которые могут быть связаны с Covid-19, — отметила Леана Вен.

При простуде и коронавирусе у ребенка может быть кашель, однако в последнем случае он более сухой. При Covid-19 может быть и потеря обоняния и вкуса.

Заразившиеся коронавирусом также могут страдать от диареи, тошноты или рвоты — симптомов, которых никогда не бывает, если это обычная простуда.

В случае появления признаков болезни специалист рекомендует провести тестирование ребенка.

При этом желательно ограничить контакты, ни в коем случае не идти в школу, и даже лишний раз — в больницу, лучше придерживаться рекомендаций семейного врача.

Можно также вакцинировать своего ребенка от вируса. В США это разрешается для детей старше 12 лет, в Украине пока таких рекомендаций нет.

По словам Леаны Вен, вакцинация — лучший способ защитить ребенка от заражения коронавирусом.