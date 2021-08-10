Вакцина от коронавируса CoronaVac производства Sinovac Biotech имеет эффективность 98% в предотвращении смерти от осложнений Covid-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на исследование, которое провели в Индонезии. Выяснилось, что эффективность препарата в предотвращении госпитализации составляет 96%, а в предотвращении симптоматической болезни — 94%.

Сейчас по состоянию на 10 августа Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. Почти 1,18 млн украинцев уже привились этим препаратом.

CoronaVac — это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

По словам экспертов Минздрава, это старая и хорошо изученная технология. Первую инактивированную вакцину от полиомиелита создали еще в 1955 году. Сегодня так работают некоторые вакцины от гриппа, бешенства, клещевого энцефалита.

Вакцина CoronaVac безопасна, потому что не содержит живых компонентов вируса и прошла строгие, хорошо контролируемые исследования. 1 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила ее для экстренного применения.

За сутки, 9 августа, в Украине прививки от коронавируса получили 140 008 людей. Одну дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированы — 56 311 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).