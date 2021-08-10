В Германии гражданам вместо вакцины от коронавируса ввели физраствор.

Это случилось в Шортенсе. Пострадавшими оказались люди старше 70 лет, которые посетили местный центр вакцинации с 5 марта по 20 апреля 2021 года.

Вместо вакцины от компании Biontech они получили прививку обычным физраствором. Такой укол получили тысячи граждан.

— Всего 8 557 человек, возможно, не получили вакцинационной защиты полностью или частично, хотя они только предполагают это, — говорится в заявлении местных властей.

Теперь все они нуждаются в новом уколе.

Что касается инцидента, то его расследует местная полиция.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Людям активно делают прививки, что способствует появлению коллективного иммунитета.

Однако случаются случаи, когда медики своими действиями мешают этому процессу. Например, в США фармацевт намеренно испортил 500 доз вакцины, за эти действия его приговорили к тюрьме.

Специалисты во всем мире призывают иммунизироваться, это поможет в борьбе с вирусом и с его более опасными вариантами, например штаммом Дельта.

Источник: NDR