Названы средний рост и вес украинцев. Государственная служба статистики озвучила физические параметры мужчин и женщин в Украине.

Данные приведены в документе Социально-демографические характеристики домохозяйств Украины в 2021 году.

Согласно информации, средний рост граждан страны в возрасте от 18 лет составляет 169 см. При этом среди женщин он — 164 см, среди мужчин — 175 см.

Что касается веса, то средний показатель — 75 кг, среди женщин — 71 кг, среди мужчин — 80 кг.

В тоже время пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную — 42,4%, избыточную — 39,9%, ожирение — 16,%, крайнее ожирение — 0,5%.

По сравнению с прошлым годом эти показатели не изменились, говорится в сообщении Госстата.

Лишний вес может провоцировать ряд проблем со здоровьем. В частности, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы этого избежать, нужно правильно питаться, избегая фаст-фуда и вредных продуктов, активно заниматься спортом, придерживаться питьевого режима, высыпаться. Это позволит дольше оставаться здоровым и полным сил.

Источник: Государственная служба статистики Украины