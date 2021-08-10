Глаза — важная часть нашего организма, которая имеет наибольшую нагрузку по сравнению с другими органами чувств. Большинство информации человек получает именно через зрение. Также нагрузку на орган дает широкое использование электронных устройств.

Поэтому людям важно знать, как правильно ухаживать за глазами и пользоваться электронными устройствами, чтобы зрение было как у сокола.

В ЦОС советуют каждые 20 минут смотреть вдаль в течение 20 секунд, особенно во время работы за компьютером. Для того, чтобы не забывать об этом, можно ставить таймер с напоминаниями.

Для тех, кто любит литературу, рекомендуют поочередно читать электронные и печатные книги. Также можно сделать в книгах закладки с определенной периодичностью для того, чтобы они напоминали, что пора сделать перерыв и посмотреть в окно. В электронной книге для этого можно воспользоваться функцией “закладки”.

Чтобы сохранить зрение, следует избегать использования устройств на улице и в ярко освещенных местах, ведь блики на экране могут вызывать дополнительное напряжение для глаз.

— Настройте на комфортный уровень параметры яркости и контрастности экрана устройства. Не забывайте о правильной осанке, ведь она может вызывать напряжение мышц и головную боль, связанную с напряжением глаз, — советуют в ЦОС.

Кроме того, во время пользования устройство необходимо удерживать на расстоянии от глаз, оптимально, если это будет от 45 до 60 см. Не стоит забывать о моргании во время использования устройства, чтобы оболочка глаза не пересушивалась.

После занятий с применением электронных устройств необходимо проводить упражнения гимнастики для глаз:

быстро моргать глазами, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до пяти. Повторять 4-5 раз;

в среднем темпе проделать 3-4 круговых движений глазами в левый бок. Ослабив глазные мышцы, посмотрите вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза;

крепко закрыть глаза (считая до трех), открыть глаза и посмотреть вдаль, считая до пяти. Повторить 4-5 раз;

вытянуть правую руку вперед, следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями влево и вправо, вниз и вверх указательного пальца вытянутой руки. Повторять 4-5 раз;

посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

По словам врача-офтальмолога Александры Яриги, снять напряжение с глаз может помочь отдых от гаджетов. Помогут прогулки на свежем воздухе, активные игры или же любая смена вида деятельности.

Но стоит помнить, что самостоятельно лучше не делать массаж глаз, ведь это может спровоцировать разные заболевания. Подробнее о том, как снять напряжение с глаз — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОС