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Анастасія Рогожінська |

167 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Киеве

коронавірус

За прошедшие 24 часа в Киеве подтвердили 167 новых случаев коронавируса, таким образом общее количество жителей столицы, которые заразились Covid-19, достигло 220 374.

За сутки два жителя столицы умерли от осложнений Covid-19. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 247 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось 212 165 киевлянам, а за последний день — 897.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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