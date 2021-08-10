На территории Гвинеи зафиксировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург. Об этом заявил глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моэти.

Больного выявили в провинции Гуекуду, где несколько лет назад также обнаружили геморрагическую лихорадку Эбола. Для определения точного диагноза врачи взяли образцы у больного, которые исследовали в двух лабораториях. Затем их направили в Институт Пастера в Сенегале, где заболевание подтвердили.

В настоящее время известно, что пациент, инфицированный вирусом Марбург, скончался. В страну уже выехала группа из 10 экспертов ВОЗ, а соседние государства предупредили об опасности. Миссия группы заключается в быстром реагировании на чрезвычайные ситуации, включая оценку рисков, наблюдение за болезнями, мобилизацию общин, тестирование, клиническую помощь, профилактику инфекций, а также оказание материально-технического обеспечения.

Геморрагическая лихорадка Марбург (болезнь зеленых мартышек, геморрагическая лихорадка Мариди) — острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

Марбург передается людям от плодовых летучих мышей и распространяется среди людей при прямом контакте с жидкостями тела инфицированных людей, поверхностями и материалами.

По словам Моэти, болезнь начинается внезапно: высокая температура, сильная головная боль, недомогание. У многих пациентов в течение семи дней развиваются тяжелые геморрагические признаки. Показатели летальности от случаев варьировались от 24% до 88% в зависимости от штамма вируса и ведения случаев.

Сейчас не существует вакцины против геморрагической лихорадки Марбург. Но есть вспомогательная терапия симптомов, которая может улучшить состояние пациента. Сейчас эксперты оценивают потенциальные методы лечения.

До этого случаи заражения этим вирусом были обнаружены в Анголе, Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке началась в феврале 2014 года в Гвинее. Затем она вышла за пределы страны и распространилась на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал и Мали. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде европейских стран и в США. Вирусом заразились свыше 30 тыс. человек, более 12 тыс. из них умерли.