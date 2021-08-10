Бороться с лишним весом можно не только с помощью коррекции питания и физических нагрузок, но и лекарств.

Ученые Техасского университета в Далласе (США) изучили влияние гипогликемического препарата лираглутида на отложение жировых тканей в организме человека.

Они провели исследование, в котором приняли участие 185 американцев с лишним весом, у части участников специалисты диагностировали диабет и предиабет. В ходе эксперимента в течение 40 недель 92 человека получали лираглутид внутривенно, еще 93 — плацебо. Все они также придерживались диеты с дефицитом 500 калорий и занимались физическими упражнениями.

Исследователи установили, что препарат влияет на количество жира в тканях брюшной полости — он снижает его.

Он демонстрировал эффективность для всех участников, независимо от пола, расы и наличия диабета или предиабета.

Лираглутид — препарат, предназначенный для лечения хронического ожирения и диабета II типа.

Лишний вес может привести к ряду проблем со здоровьем. Так, его наличие является одним из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: The Lancet