Медицинский Оскар: в Украине наградили лучших врачей

В Украине состоялась церемония награждения лучших врачей. Медицинский Оскар вручали работникам медицинской сферы за профессиональные достижения.

Это — главная общественная награда в области здравоохранения в стране. Кандидатов выбирает общественность и пациенты. Номинаций — 11.

Например, в номинации Лучший врач победил Анатолий Ордатий. Он — полковник медслужбы. Возглавляет клинику Военно-медицинского клинического центра в Винницкой области.

В этом году претендентов на награду было почти 200 со всей Украины. Но до финала дошли лишь 44.

Отличие предполагает и материальное поощрение. Номинантам — по 10 тыс. грн, победителям — больше.

— Победитель на награждение орденом получит 100 тыс. грн. У нас есть медаль Святого Пантелеймона — для молодых людей до 35 лет — мы дадим по 50 тыс., — рассказал председатель почтенного совета отличия Орден Святого Пантелеймона Василий Князевич.

За всю историю общественной награды орденами и медалями Святого Пантелеймона наградили 20 украинских врачей и ученых медицины. В этом году награждают уже в пятый раз.