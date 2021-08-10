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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Из-за штамма Дельта: пик смертности от Covid-19 в мире состоится в начале сентября

коронавірус

По прогнозам ученых, пик смертности от коронавируса в мире состоится в начале сентября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные американского Института показателей и оценки здоровья.

Так, общее количество смертей от Covid-19 к декабрю 2021 года достигнет 5,3 млн человек, также 12 млн человек умрет от осложнений, которые вызывает эта болезнь.

Ученые считают, что такое большое количество смертей может спровоцировать штамм коронавируса Дельта, который активно распространяется в мире.

Прогнозы Института различают официально зарегистрированную смерть от Covid-19 и дополнительные случаи смерти, связанные с коронавирусной болезнью, включая летальные случаи, которые официально не фиксируются.

Сейчас, по данным сервиса Worldometers, по состоянию на 10 августа в мире 204,2 млн случаев коронавирусной болезни. Умерло от осложнений 4,3 млн человек.

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Больше всего больных за все время пандемии в США (36,7 млн), Индии (31,9 млн) и Бразилии (20,1 млн).

По состоянию на 10 августа в Украине зафиксировали 781 новый случай коронавируса за сутки. В больницы за последние 24 часа попали 335 человек с Covid-19. Подробную статистику Covid-19 в Украине — смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Институт показателей и оценки здоровья США

Фото: Depositphotos

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