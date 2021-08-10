Во львовском Охматдете врачам удалось сформировать часть пищевода 4-месячному ребенку. Об этом сообщила Львовская областная детская клиническая больница Охматдет в социальных сетях.

Мальчик родился с изъяном — у него не было пищевода (атрезия пищевода). Из роддома новорожденного перевели в Охматдет. Там ребенка полностью обследовали и начали лечение в несколько этапов.

— Обычно атрезия пищевода у детей — это когда нет части пищевода с разобщенными дистальным и проксимальным сегментами. Такой изъян — один из самых тяжелых, несовместимых с жизнью, если помощь хирурга оказана не вовремя, — отметили в больнице.

Ребенок не мог глотать, а каждое кормление превращалось в катастрофу, ведь еда попадала не в желудок, а в дыхательную систему.

Впоследствии хирурги начали первый этап — операцию для установления специальных клипс для перекрытия доступа из пищевода в трахею, чтоб содержимое желудка не попадало в легкое.

Во время второго этапа специалисты пересекли пищевод и соединили его со слепым сегментом желудка, а дефект закрыли собственными тканями пищевода ребенка.

Уже после операции у ребенка остались рубцы, произошло сужение пищевода. Поэтому, чтобы обойти это состояние, врачи снова проводят серию хирургических процедур — бужирование пищевода. Ребенок еще остается в медучреждении.

— Ребенок нормально растет, и развивается, как другие дети, ест сам, и все у него будет хорошо. Ромчика ждет буквально еще несколько процедур бужирования, и он может ехать домой навсегда. Сейчас он нуждается в уходе и всем том, что и другие дети его возраста, — пояснил торакальный хирург Олег Ленив.

От 4-месячного Ромы родители отказались еще в роддоме, поэтому ребенок находится на контроле службы по делам детей.

Недавно в Днепре нейрохирурги больницы имени Мечникова провели сложную операцию. Мужчине удалили опухоль мозга. Специалистам, имея нулевые шансы, удалось спасти жизнь пациенту.

Источник: Львовская областная детская клиническая больница Охматдет

Фото: Львовская областная детская клиническая больница Охматдет