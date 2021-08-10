В начале вакцинации у нас в стране была только одна вакцина AstraZeneca (CoviShield). Многие относились к ней с предубеждением и ждали какую-то волшебную и самую эффективную вакцину. Но все одобренные ВООЗ вакцины оказались хорошими, говорит врач-инфекционист Инна Андрусович.

— Есть вакцины, которые содержат мертвый вирус или его частичку, а есть с живым микроорганизмом, — объясняет инфекционист. — В этом и состоит их разница. Но оба типа вакцин эффективно влияют на выработку антител против коронавируса. Поэтому сидеть и ждать какую-то самую-самую не стоит.

Ходят слухи, что китайская вакцина CoronaVac самая слабая, но о ней же говорят, что она и самая безопасная.

— Эффективность CoronaVac действительно несколько ниже, чем у Pfizer, — говорит врач. — И вакцинация ею переносится легче. От нее меньше всего можно ожидать какой-либо острой реакции — высокой температуры, ухудшения общего состояния. Но выработка антител при введении CoronaVac будет, а это главное.

А количество антител зависит не от вакцины, а от состояния иммунитета каждого индивида. Поэтому не откладывать нужно вакцинацию и тем более отказываться от нее, а узнавать, какая вакцина подходит вам конкретно по возрасту, состоянию здоровья и вакцинироваться.

— Не стоит также бояться заболеть в результате прививки — объясняет Инна Андрусович. — Этого не произойдет.

А вот заболеть, не имея прививки от Covid-19 и получить тяжелую форму течения болезни, попасть в больницу, вполне возможно.