В Белой Церкви, что в Киевской области, зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Семеро больных связывают это с употреблением готовых блюд в одном из кафе города.

Об этом сообщили в Белоцерковском отделе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области. Эксперты уже проводят эпидемиологическое расследование по вспышке заболевания.

Они нашли в заведении общественного питания ряд нарушений:

не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд;

обнаружена продукция с истекшим сроком реализации;

к работе допускают персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования.

Также специалисты собрали образцы для бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры (смывы с оборудования, готовые блюда, продовольственное сырье, питьевая вода). Работников заведения также обследовали на наличие носителей возбудителей кишечных инфекций.

Сейчас заведение приостановило работу и начнет работать, когда все нарушения будут устранены. Также от работы отстранили пять человек, которые работали без прохождения медицинского осмотра. Все продукты, которые непригодны к потреблению, передали на утилизацию. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Из всех кишечных инфекционных заболеваний летом чаще всего случается сальмонеллез. Симптомы отравления: высокая температура, боль в мышцах и костях, сильная интоксикация организма, спазмы в животе, боль в районе пупка, диарея. Поэтому, если возникли сильно выраженные симптомы отравления и интоксикации, обращайтесь к врачам. Для лечения применяют антибактериальные средства.

Чтобы не подхватить сальмонеллез, нужно мыть яйца и летом варить их вкрутую, а также хорошо прожаривать. Мясо также следует прожаривать до полной готовности. Подробнее о сальмонеллезе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Белоцерковский отдел Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области