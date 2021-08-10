В Украине четвертую неделю подряд ухудшается эпидемическая ситуация, связанная с Covid-19, но она все еще остается контролируемой.

По данным Киевской школы экономики (KSE), растут показатели заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 10 августа 2021 года все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, показатели только одной области не соответствуют норме.

В Тернопольской области третий день подряд превышен показатель динамики госпитализаций. Сейчас он составляет 115,4%, что значительно превышает норму, которая должна быть менее 50%. Но учитывая, что три дня назад этот показатель был — 260%, можно отметить, что ситуация в области постепенно улучшается.

В то же время в других регионах не фиксируется рост количества новых больных или госпитализаций.

Штамм Дельта в Украине

На Черниговщине подтвержден штамм коронавируса Дельта у 10 человек. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в социальных сетях.

Коронавирус в Киеве

За прошедшие сутки в Киеве было подтверждено 167 новых случаев коронавируса, таким образом общее количество жителей столицы, которые заразились Covid-19 достигла 220 374.

В течение суток двое киевлянин умерли от осложнений Covid-19. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 247 летальных случаев.

Коронавирус в мире

По прогнозам ученых, самой высокой точки смертность от коронавируса в мире достигнет в начале сентября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Института показателей оценки здоровья.

Ухудшение ситуации в Украине и эффективная вакцинация в США: Covid-новости 10 августа / 2 фотографии

Так, общее количество летальных случаев от Covid-19 в декабре 2021 года увеличится до 5,3 млн человек еще 12 млн умрут от осложнений, которые вызывает эта болезнь.

Ученые считают, что причиной летальности будет штамм коронавируса Дельта, который активно распространяется по миру.

Единственный шанс обезопасить себя от осложнений, как и от смерти, это вакцинация. Но вместе с лозунгами об эффективности вакцинации мощно звучат и голоса противников прививок от Covid-19.

Но коронавирус неразборчив, он настигает и их. Так, в Португалии в течение недели Covid-19 унес жизни трех членов одной семьи (отец, мать, 40-летний сын), которые были ярыми противниками вакцинальной кампании. Говорят, что заражение произошло во время семейного ужина, когда вся семья собралась вместе.

А CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), обнародовал данные своего наблюдения за результатами вакцинации: среди более 99,99% полностью вакцинированных не было случаев, когда человек попал бы в больницу или умер.