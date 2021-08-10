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Людмила Грубник |

Умерли мать, отец и брат: в Португалии Covid-19 унес жизни семьи антивакцинаторов

лікарня

В Португалии коронавирус в течение недели унес жизни почти всей семьи, члены которой были ярыми критиками и противниками проведения вакцинальной кампании.

Родственники 43-летнего Фрэнсиса Гонкалвеса заразились коронавирусом во время семейного ужина.

Опасный вирус унес жизни матери, отца и брата мужчины.

Его мать страдала от хронических заболеваний, у отца были камни в почках, он проходил лечение в больнице. Однако 40-летний брат был полностью здоров.

По мнению мужчины, вакцинация спасла бы его брата, однако семья стала жертвой антивакцинальной кампании и отказывалась делать прививки.

Он призывает всех не верить в теории заговора и иммунизироваться.

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Вакцинация от коронавируса — один из эффективных способов борьбы с вирусом. Укол не гарантирует, что человек не заболеет. Однако прививка может помочь избежать более тяжелого течения болезни и летального исхода.

Поэтому специалисты со всего мира призывают не отказываться от вакцины против коронавируса.

Источник: Daily Mail

Фото: Depositphotos

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