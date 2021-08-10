В кардиохирургии Института Амосова начали делать операции на сердце, которые сохранят или вернут качество жизни 300 тыс. украинцев.

Специалисты помогут пациентам с мерцательной аритмией, которая является одной из причин инсульта. В Украине страдают от нее и находятся в зоне риска ориентировочно 700-800 тыс. человек.

Медикаментами эта болезнь не лечится. Последние разве что разжижают кровь, чтобы избежать тромбов.

Теперь такие пациенты имеют шанс выздороветь благодаря операциям.

Хирургическое вмешательство будет происходить в операционной под рентген-аппаратом. Поможет с этим недавно приобретенное оборудование стоимостью 8 млн грн.

После такой операции шансы избавиться мерцательной аритмии у пациента — 90%.

15 наборов таких операций, каждый стоимостью 200 тыс. грн, Институт Амосова закупил за свой счет. Теперь же хотят введения общенациональной программы.

В год специалисты планируют делать 2 тыс. таких вмешательств.

Летом из-за жары растет риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, поэтому врачи советуют меньше времени находиться на солнце и пить много воды. Это снижает риск инфаркта и инсульта.