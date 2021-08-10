В Украине четвертую неделю подряд ухудшается общая эпидситуация.

По данным специалистов Киевской школы экономики (KSE), увеличиваются показатели заболеваемости коронавирусом.

— Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается, однако текущая ситуация все еще остается контролируемой. Койки с кислородом и реанимационные места заняты почти на 10%, — отметил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Кроме того, спикер назвал регионы, где сейчас худшие показатели. В антирейтинг попали Одесская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. В них сложная ситуация с госпитализациями больных коронавирусом.

В то же время коэффициент выявления новых случаев превышен в Сумской, Тернопольской и Херсонской областях.

По прогнозам KSE, риск вспышки коронавируса в Украине остается высоким.

— Количество регионов, где растет заболеваемость, сократилась, но это не улучшение эпидситуации, а колебания вокруг плато. Риск вспышки остается на высоком уровне, — добавил Юрий Ганиченко.

Он считает, что в стране стоит наращивать темпы вакцинации от коронавируса, чтобы избежать тяжелых последствий очередного всплеска заболеваемости.

Источник: Kyiv School of Economics