По данным CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), более 99,99% полностью вакцинированных людей не имели серьезных случаев Covid-19.

Среди 99,99% людей, которые были полностью вакцинированы против Covid-19, не было ни одного случая, который привел бы к госпитализации или смерти, согласно анализу CNN данных американских центров контроля и профилактики заболеваний.

По состоянию на 2 августа, более 164 млн человек в США были полностью вакцинированы против Covid-19, сообщает CDC. Менее 0,001% из них умерли — 1507, и менее 0,005% — 7 1011 человек были госпитализированы.

Примерно три четверти (74%) всех зарегистрированных случаев вспышек Covid-19 были среди пожилых людей — 65 лет. Из 1500 умерших, каждый пятый умер от чего-то другого, кроме Covid-19, даже если у них был диагностирован коронавирус, сообщает CDC.

С мая CDC сосредоточился на расследовании только летальных случаев и случаев госпитализаций среди тех, кто был полностью вакцинирован.

По данным CDC, эти данные основаны на пассивной и добровольной отчетности и являются снимком, который помогает выявлять закономерности и искать сигналы среди случаев прорыва вакцин.

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По сообщению CDC, на сегодняшний день не обнаружено никаких неожиданных закономерностей в демографических данных или характеристиках вакцин среди людей с зарегистрированными прорывными инфекциями.

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) вводит “знак безопасности” для отелей в Украине, персонал которых полностью вакцинирован от коронавируса. А президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна вводит обязательную Covid-вакцинацию для медицинского персонала и других категорий работников.