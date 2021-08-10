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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

В Черниговской области зафиксировали 10 случаев штамма Дельта

коронавірус

В Черниговской области подтвердили штамм коронавируса Дельта. Вирусом инфицировалось десять человек.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в социальных сетях.

— Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории города Киева относительно выявленных 10 случаев заражения штаммом возбудителя Covid-19 Дельта в Черниговской области, — отметил он.

По словам Чауса, план действий обсужден и отработан во время областной комиссии ТЭБ и ЧС. Сейчас же ситуация под контролем. Но расслабляться рано, ведь штамм продолжает распространяться.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине планируют обеспечить выявление штамма Дельта во всех областях до осени 2021 года. Сейчас есть всего три государственные лаборатории, которые могут диагностировать этот штамм путем геномного секвенирования. И еще около пяти-шести таких лабораторий находятся в частной собственности.

По состоянию на 10 августа в Украине увеличивается количество больных коронавирусом. За сутки зафиксировали 781 случай Covid-19. Также растет количество смертей от осложнений вируса. За последний день умерли 24 человека.

Источник: Вячеслав Чаус 

Фото: Depositphotos

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