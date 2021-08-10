По состоянию на 10 августа 2021 года почти все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина, показатели только одной области не соответствуют норме.

По информации Минздрава, в Тернопольской области третий день подряд превышен показатель динамики госпитализаций.

Сейчас он составляет 115,4%, что значительно превышает норму, которая должна быть меньше 50%.

В то же время в других регионах ситуация улучшилась — там не фиксируется рост количества новых больных или госпитализаций.

Летом в Украине значительно улучшилась ситуация с коронавирусом.

В стране уменьшились суточный прирост больных, количество летальных случаев и госпитализаций. Поэтому все регионы находятся в зеленой зоне. Однако время от времени эпидситуация в разных регионах ухудшается — фиксируется превышение показателей.

Пока в Украине не усиливают карантин. Введение дополнительных мер возможно уже осенью. Именно на сентябрь-октябрь прогнозируют вспышку заболеваемости. Эпидситуацию значительно может ухудшить более опасный индийский штамм коронавируса Дельта.