Очередная волна коронавируса будет, утверждает врач-инфекционист Инна Андрусович. Потому что вирус мутирует, и появляются новые штаммы, которые быстро распространяются по планете, вызывая новые всплески болезни.

— Однако эта волна, вероятно, будет менее интенсивной, — считает Инна Андрусович.

Активная иммунизация — эффективное средство борьбы с коронавирусом, но повторные заражения случаются. Другое дело, что они переносятся гораздо легче как после прививки, так и после первого заболевания. Ведь и в том, и в другом случае у человека уже есть антитела к коронавирусу.

— Часто спрашивают, нужно ли прививаться, если уже переболел Covid-19, — говорит врач-инфекционист. — Прививаться нужно, но тем, кто переболел, это необходимо через 3-6 месяцев после выздоровления. Потому что в организме уже есть свои антитела.

Особенно это важно для людей, работа которых связана с большим количеством контактов с другими людьми. Это медики, педагоги, социальные работники, полицейские.

— Стоит ли вакцинироваться беременным? Я бы не советовала, — отмечает Инна Андрусович. — Потому что исследований о влиянии вакцин на организм будущей матери очень мало. То же касается и людей с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями.

Врач советует перед вакцинацией узнать побольше о вакцине, ее воздействии на организм, и принимать решение взвешенно.

С учетом распространения штамма Дельта нужно наращивать темпы вакцинации в Украине. С переходом к пятому этапу вакцинации все, независимо от категорий, могут получить прививку в центрах массовой вакцинации, прививочных кабинетах и с помощью мобильных бригад.