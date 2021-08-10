Васкулит ЦНС после Covid-19: что известно о случае и спасли ли больную

В США ученые обнаружили случай васкулита центральной нервной системы (воспаление сосудов головного мозга) после перенесения коронавируса.

Его впервые подтвердили у 26-летней девушки, хотя это осложнение более характерно для пожилых пациентов с тяжелым течением болезни.

По информации врачей из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, пациентке поставили диагноз коронавирус через четыре дня после полета на самолете в середине марта 2020 года. Симптомы были легкими, но они прогрессировали и через две-три недели девушке было трудно двигать левой ногой, фиксировалась и слабость всей левой части тела.

Во время томографии врачи выявили множественные поражения в правой лобно-теменной области мозга, которая участвует в моторном контроле, и потерю чувствительности левой стороны тела.

Биопсия подтвердила васкулит ЦНС.

Больная прошла курс лечения, и через шесть месяцев поражения значительно уменьшились и не образовались новые.

— У этого пациента был первый случай васкулита ЦНС, подтвержденный биопсией. У молодого здорового пациента с легкой инфекцией коронавируса, — говорят ученые.

По их мнению, этот случай позволяет по-новому взглянуть на заболевание коронавирусом и на проблемы со здоровьем, которые оно может спровоцировать.

Источник: UC San Diego News Center