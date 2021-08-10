Как заставить ребенка читать — вопрос, который стоит перед родителями накануне 1 сентября. Особенно это касается мам и пап первоклассников.

Вместе с психологом Инной Строговой Факты ICTV выяснили, можно ли заставить ребенка читать, и нужно ли это делать.

— Ребенка, как и взрослого, наверное, можно заставить или принудить ко многому, и чтение не будет исключением. Но здесь нужно спросить себя, будет ли оправдан этот навык? И стоит ли он хороших отношений в семье? — предупреждает психолог Инна Строгова.

По ее словам, перед тем как начинать учить ребенка читать или совершенствовать этот навык, родители должны осознать: они это делают ради будущего малыша или же чтобы что-то доказать подругам, бабушкам или дедушкам.

Когда лучше начинать учить читать

В приоритете — готовность ребенка, а не галочки. И чтобы обучение чтению прошло легко и продуктивно, в первую очередь должен быть интерес у самого ребенка.

— Интерес к чтению — лучший знак, что можно приступать. Показателем этого интереса могут быть игры, когда ребенок демонстрирует, что будто бы читает или пишет. По мере развития языковых навыков маленькие дети рассказывают истории, находят печатные слова, такие, как их имена, — добавляет психолог.

Как развить интерес к чтению

Малыш может сам заинтересоваться чтением. Этому поспособствует создание помогающей среды.

— Это личный пример, читающие мама и папа, стоящие на полках на уровне глаз ребенка книги, посещение библиотеки, книжных магазинов, совместный выбор, совместное чтение, — комментирует Инна Строгова.

Также могут помочь упражнения.

Составление узоров из предметов (пуговиц, бусинок, цветных кубиков)

— Расставляя вещи в определенном порядке, дети понимают последовательность. Это поможет им понять, что буквы в словах должны располагаться в определенном порядке, — рассказывает Инна Строгова.

Чтение вслух

По словам психолога, детям нравятся занятия с чтением вслух. Они узнают, что книги могут знакомить с людьми, местами, идеями и описывать интересный опыт. Также это помогает детям пополнять их словарный запас.

Игры на совпадение, концентрацию или бинго с картинками

— Видя, что некоторые вещи совершенно одинаковы, дети приходят к пониманию, что буквы в словах должны быть написаны каждый раз в одном и том же порядке, чтобы нести значение, — объясняет специалист.

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Если ребенок не хочет учиться читать

Если так вышло, что ребенок бежит от книги, и любое напоминание о чтении вызывает гнев, обиду, уныние, это не повод расстраиваться. С этим можно работать.

— Первым делом нужно признать происходящее, честно поговорить с ребенком, что вы хотели помочь, но выбрали неудачный способ. Можно предложить ему продолжить этот процесс по-другому, — советует Инна Строгова.

Как это реализовать на практике: