В Тернопольской области в одном из садиков обнаружили вспышку кишечной инфекции. По состоянию на 10 августа семеро детей из младшей группы заболели.

Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по контролю и профилактике болезней. Сначала в больницу госпитализировали двоих детей. Затем симптомы появиться еще у пятерых детей.

Сейчас двое детей находятся на стационарном лечении, другим детям медицинская помощь оказывается амбулаторно. Течение заболевания – легкая и средняя степень тяжести. Эпидемиологи провели исследование и установили, что дети инфицировались норовирусом.

Эксперты ГУ Тернопольский ОЦКПХ МОЗ Украины и ГУ Госпродпотребслужбы в Тернопольской области начали расследование с целью локализации и ликвидации вспышки, установки источники, предполагаемых факторов передачи инфекции, причин и обстоятельств, способствовавших возникновению инфекционного заболевания.

По словам главного санитарного врача Тернопольской области Оксаны Чайчук, эпидрасследование продолжается.

— Сначала мы зафиксировали болезнь у шестерых детей. По состоянию на 10 августа количество детей увеличилось до семи. А в целом мы исследовали 13 проб, и 11 оказались положительными на норовирус, – отметила она.

Сейчас в садике организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты отобрали пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывов с игрушек. Также провели дезинфекцию. Младшую группу в этом садике закрыли на карантин.

Норовирус — это кишечная инфекция, вызванная Norwalk virus, который относится к РНК-микроорганизмов. Обычно инфекция не проявляется около шести часов, в некоторых случаях — до двух суток. Далее начинается острая форма, протекающая до четырех дней. В острой стадии признаки норовируса ярко выражены: головокружение, тошнота и частая рвота, вздутие, урчание, болезненность живота, диарея, лихорадка.

10 августа также стало известно, что семь человек в Киевской области отравились едой в кафе. В низ обнаружили сальмонеллез. Эксперты уже проводят эпидемиологическое расследование по вспышке заболевания.

Источник: ГУ Тернопольский ОЦКПХ МОЗ Украины, zaxid.net