По состоянию на 10 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 260 232 случая коронавируса, а за сутки – 781 новый больной. Среди них – 37 детей и 28 медработников.

В больницы за последние 24 часа попали 335 человек с коронавирусом.

Всего от болезни умерли 53 124 украинца, за день — 24 гражданина. В то же время выздороветь удалось за все время 2 192 592 людям, за сутки — 1 390 людям.

За время распространения вируса в Украине провели 11 559 179 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 21 705.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.

г. Киев — 167 случаев;

Винницкая область — 29 случаев;

Волынская область — 3 случая;

Днепропетровская область — 25 случаев;

Донецкая область — 78 случаев;

Житомирская область — 20 случаев;

Закарпатская область — 12 случаев;

Запорожская область — 34 случая;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область — 20 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 34 случая;

Львовская область — 34 случая;

Николаевская область — 9 случаев;

Одесская область — 62 случая;

Полтавская область — 35 случаев;

Ровенская область — 19 случаев;

Сумская область — 18 случаев;

Тернопольская область — 13 случаев;

Харьковская область — 60 случаев;

Херсонская область — 19 случаев;

Хмельницкая область — 35 случаев;

Черкасская область — 13 случаев;

Черновицкая область — 15 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 9 августа, в Украине прививки от коронавируса получили 140 008 людей. Одну дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированы — 56 311 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего осуществили 6 678 726 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 9 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 259 451 случай Covid-19, за сутки было 300 новых больных.