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Ольга Тетеріна |

Снова рост: в Украине за сутки зафиксировали 781 новый случай Covid-19

коронавірус

По состоянию на 10 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 260 232 случая коронавируса, а за сутки – 781 новый больной. Среди них – 37 детей и 28 медработников.

В больницы за последние 24 часа попали 335 человек с коронавирусом.

Всего от болезни умерли 53 124 украинца, за день — 24 гражданина. В то же время выздороветь удалось за все время 2 192 592 людям, за сутки — 1 390 людям.

За время распространения вируса в Украине провели 11 559 179 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 21 705.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.

  • г. Киев — 167 случаев;
  • Винницкая область — 29 случаев;
  • Волынская область — 3 случая;
  • Днепропетровская область — 25 случаев;
  • Донецкая область — 78 случаев;
  • Житомирская область — 20 случаев;
  • Закарпатская область — 12 случаев;
  • Запорожская область — 34 случая;
  • Ивано-Франковская область – 13 случаев;
  • Киевская область — 20 случаев;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Луганская область — 34 случая;
  • Львовская область — 34 случая;
  • Николаевская область — 9 случаев;
  • Одесская область — 62 случая;
  • Полтавская область — 35 случаев;
  • Ровенская область — 19 случаев;
  • Сумская область — 18 случаев;
  • Тернопольская область — 13 случаев;
  • Харьковская область — 60 случаев;
  • Херсонская область — 19 случаев;
  • Хмельницкая область — 35 случаев;
  • Черкасская область — 13 случаев;
  • Черновицкая область — 15 случаев;
  • Черниговская область — 10 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 9 августа, в Украине прививки от коронавируса получили 140 008 людей. Одну дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированы — 56 311 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего осуществили 6 678 726 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 9 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 259 451 случай Covid-19, за сутки было 300 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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