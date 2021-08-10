По состоянию на 10 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 260 232 случая коронавируса, а за сутки – 781 новый больной. Среди них – 37 детей и 28 медработников.
В больницы за последние 24 часа попали 335 человек с коронавирусом.
Всего от болезни умерли 53 124 украинца, за день — 24 гражданина. В то же время выздороветь удалось за все время 2 192 592 людям, за сутки — 1 390 людям.
За время распространения вируса в Украине провели 11 559 179 тестирований методом ПЦР, в течение дня – 21 705.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.
- г. Киев — 167 случаев;
- Винницкая область — 29 случаев;
- Волынская область — 3 случая;
- Днепропетровская область — 25 случаев;
- Донецкая область — 78 случаев;
- Житомирская область — 20 случаев;
- Закарпатская область — 12 случаев;
- Запорожская область — 34 случая;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев;
- Киевская область — 20 случаев;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 34 случая;
- Львовская область — 34 случая;
- Николаевская область — 9 случаев;
- Одесская область — 62 случая;
- Полтавская область — 35 случаев;
- Ровенская область — 19 случаев;
- Сумская область — 18 случаев;
- Тернопольская область — 13 случаев;
- Харьковская область — 60 случаев;
- Херсонская область — 19 случаев;
- Хмельницкая область — 35 случаев;
- Черкасская область — 13 случаев;
- Черновицкая область — 15 случаев;
- Черниговская область — 10 случаев.
Вакцинация в Украине
За сутки, 9 августа, в Украине прививки от коронавируса получили 140 008 людей. Одну дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированы — 56 311 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего осуществили 6 678 726 прививок.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 9 августа 2021 года в Украине зафиксировали 2 259 451 случай Covid-19, за сутки было 300 новых больных.