Во Всемирной организации здравоохранения в очередной раз отреагировали на проблему неравного доступа к вакцинам против коронавируса в мире.

С критикой выступил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

— В мире есть, вероятно, 20 человек, которые могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства. Это люди, которые возглавляют крупные компании, занимающиеся этим. Это те, кто являются главами государств, которые заключают контракты на вакцины, а также это люди, которые возглавляющие страны, производящие вакцины, — заявил Брюс Эйлвард.

По его словам, необходимо прекратить ситуацию с “позорным неравенством”.

Также он призвал лидеров стран и компаний решить эту проблему в ближайшее время.

После старта вакцинальной кампании в мире, которая началась в декабре 2020 года, в мире фиксировалась проблема неравного доступа к вакцинам.

В связи с этим одни страны могли сразу иммунизировать своих граждан, другим же пришлось ждать доставку. Сейчас эта тенденция сохраняется.

Источник: Republicworld