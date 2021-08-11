Общее количество больных коронавирусом в мире может превысить 300 млн уже в начале следующего года.

Негативную тенденцию фиксируют специалисты Всемирной организации здравоохранения.

— По нынешней траектории мы можем пройти показатель в 300 млн известных случаев уже в начале будущего года, — говорится в сообщении пресс-службы ВОЗ.

По их информации, в течение последних шести месяцев общее число зарегистрированных случаев выросло со 100 до 200 млн.

Однако у человечества сейчас есть инструменты, которые могут остановить этот процесс, отмечают в организации.

Первые случаи коронавируса выявили в конце 2019 года. Через 14 месяцев, в январе 2021 года, в мире уже насчитывалось 100 млн больных. И всего через полгода, а именно 5 августа 2021, количество Covid-больных превысило 200 млн. Ученые считают, что такой рост произошел из-за распространения штамма Дельта. Сейчас лидерам по заболеваемости в мире являются США, Индия и Бразилия. Украина на 18 месте в мире и на восьмом среди стран Европы.

300 млн Covid-случаев в начале 2022 года — ВОЗ озвучила тревожный прогноз / 3 фотографии

Вирус изменил мир и заставил людей жить в новом режиме, соблюдая карантинные ограничения.

Также ученые создали вакцины, сейчас активно проходит процесс вакцинации. В то же время на планете появляются новые и более опасные варианты вируса, которые провоцируют локальные вспышки в разных странах. Среди них — индийский штамм коронавируса (Дельта).

Источник: ВОЗ