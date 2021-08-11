В Ровенской области значительно ухудшается эпидситуация, в регионе среди новых заражений доминируют случаи инфицирования индийским штаммом коронавируса Дельта.

Об этом сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

— Новый штамм коронавируса Дельта, который сейчас доминирует в Ровенской области, очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных коронавирусом заражены этим штаммом, — уточнил Роман Сафонов.

По его словам, регион направит 30 образцов для подтверждения результатов в арбитражную лабораторию. Процесс проходит по четкому протоколу.

Это планируют делать регулярно, чтобы выявлять случаи вируса в области.

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Индийский штамм коронавируса (Дельта) спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации весной 2021 года в Индии. Там фиксировалось увеличение количества новых случаев болезни и смертей среди пациентов.

Мутация быстро распространились по странам мира, что привело к локальным вспышкам в отдельных из них.

Вариант Дельта обнаружили и в Украине. Однако пока он не привел к резкому росту заболеваемости среди граждан.

Источник: Ровенская областная государственная администрация