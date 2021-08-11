В Ровенской области значительно ухудшается эпидситуация, в регионе среди новых заражений доминируют случаи инфицирования индийским штаммом коронавируса Дельта.
Об этом сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов.
— Новый штамм коронавируса Дельта, который сейчас доминирует в Ровенской области, очень активный и быстро распространяется. Сейчас 80% больных коронавирусом заражены этим штаммом, — уточнил Роман Сафонов.
По его словам, регион направит 30 образцов для подтверждения результатов в арбитражную лабораторию. Процесс проходит по четкому протоколу.
Это планируют делать регулярно, чтобы выявлять случаи вируса в области.
Индийский штамм коронавируса (Дельта) спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации весной 2021 года в Индии. Там фиксировалось увеличение количества новых случаев болезни и смертей среди пациентов.
Мутация быстро распространились по странам мира, что привело к локальным вспышкам в отдельных из них.
Вариант Дельта обнаружили и в Украине. Однако пока он не привел к резкому росту заболеваемости среди граждан.