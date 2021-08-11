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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Из-за штамма Дельта: формировать коллективный иммунитет в мире невозможно

вакцина, вакцинація

Сформировать коллективный иммунитет от коронавируса невозможно из-за распространения штамма Дельта в мире.

Об этом заявил директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард. По его словам, вакцинальная кампания не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

— Я думаю, что с этим вариантом Дельта мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, потому что вирус все еще заражает вакцинированных людей, — отметил профессор.

Поллард утверждает, что вакцины, которые уже используют от коронавируса, эффективные для предотвращения серьезных осложнений и смерти, но они не защищают от заражения вирусом. Поэтому штамм Дельта по-прежнему будет инфицировать вакцинированных.

Он добавил, что каждый, кто еще не получил прививку от Covid-19, может заразиться вирусом. Сейчас нет средств, которые бы остановили его передачу. Однако иммунная система человека запомнит вакцинацию на десятилетия, что обеспечит ей определенную защиту.

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Также ученый считает, что может появиться новый штамм коронавируса, который будет устойчивым к вакцинам, поэтому будет передаваться и среди тех, кто получил прививку.

— Это еще одна причина не строить программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета, — подытожил он.

По состоянию на 10 августа в Украине от коронавируса за сутки вакцинировали 167 673 человека. Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы – 63 890 человек. С начала вакцинальной кампании в стране провели 6 846 399 прививок.

Источник: Evening Standart

Фото: Depositphotos

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