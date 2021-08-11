Сформировать коллективный иммунитет от коронавируса невозможно из-за распространения штамма Дельта в мире.

Об этом заявил директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард. По его словам, вакцинальная кампания не должна строиться вокруг идеи достижения коллективного иммунитета.

— Я думаю, что с этим вариантом Дельта мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, потому что вирус все еще заражает вакцинированных людей, — отметил профессор.

Поллард утверждает, что вакцины, которые уже используют от коронавируса, эффективные для предотвращения серьезных осложнений и смерти, но они не защищают от заражения вирусом. Поэтому штамм Дельта по-прежнему будет инфицировать вакцинированных.

Он добавил, что каждый, кто еще не получил прививку от Covid-19, может заразиться вирусом. Сейчас нет средств, которые бы остановили его передачу. Однако иммунная система человека запомнит вакцинацию на десятилетия, что обеспечит ей определенную защиту.

Также ученый считает, что может появиться новый штамм коронавируса, который будет устойчивым к вакцинам, поэтому будет передаваться и среди тех, кто получил прививку.

— Это еще одна причина не строить программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета, — подытожил он.

По состоянию на 10 августа в Украине от коронавируса за сутки вакцинировали 167 673 человека. Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы – 63 890 человек. С начала вакцинальной кампании в стране провели 6 846 399 прививок.

Источник: Evening Standart