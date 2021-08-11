В Нигерии с начала 2021 года из-за вспышки холеры умерли 816 человек. А всего в стране возбудителем инфицировались, вероятно, более 30 тыс. человек.

Об этом сообщил Центр по контролю заболеваний Нигерии (NCDC). Эксперты объяснили, что вспышка болезни связана с осложненным доступом к чистой воде, открытой дефекацией, плохой санитарией и гигиеной.

По их данным, в период с 1 января по 1 августа 2021 года было зарегистрировано 31 425 вероятных случаев холеры, 311 подтвержденных случаев и 816 случаев смерти в 22 штатах страны.

В связи с увеличением количества случаев холеры, 22 июня 2021 года начал действовать Национальный центр экстренных действий в отношении холеры (EOC). В него входят представители Федерального министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов, Агентства по развитию здравоохранения (NPHCDA), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие партнеры.

Национальный комитет по проблемам холеры возглавил развертывание групп быстрого реагирования для поддержки наиболее пострадавших штатов страны. Также NCDC и его партнеры предоставили штатам товары для анализа количества случаев и лабораторной диагностики, материалы для сообщений о рисках, инструкции по реагированию на угрозу болезни.

Но ни одно из этих вмешательств не решит основных проблем, приводящих к вспышкам холеры. Холера — это заболевание, передающееся через воду, и риск передачи повышается во время плохих санитарных условий и нарушения снабжения чистой воды.

Неправильная утилизация отходов, открытая дефекация ставят под угрозу безопасность воды, которую используют для питья и личного пользования. Это приводит к распространению болезней, передающихся через воду, таких как холера. Без надлежащей воды, санитарии и гигиены Нигерия все еще находится под угрозой случаев заболевания холерой и смерти.

Симптомы холеры: головная боль, диарея, рвота, вздутие живота, жажда, чувство переполненности живота, слабость и боль в мышцах, судороги.

Холера поддается профилактике и лечению, однако она может быть смертельной, если инфицированные люди не получают надлежащей медицинской помощи. Большинство инфицированных людей можно успешно вылечить путем оперативного введения раствора для пероральной регидратации с целью замены потерянных жидкостей и электролитов. Без регидратации умирает примерно половина людей, больных холерой.

Кто в зоне риска:

люди всех возрастов, живущие в местах с опасной водой;

люди, проживающие в районах с плохими санитарными условиями;

люди, которые употребляют потенциально загрязненные продукты питания или фрукты без надлежащего приготовления и мытья безопасной водой;

люди, которые не соблюдают гигиену рук, когда это необходимо;

родственники, ухаживающие за больным холерой дома;

медицинские работники, которые лечат больных холерой.

Профилактика: