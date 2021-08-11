В Украине выделили дополнительные средства для поддержки реформы школьного питания.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, почти 400 тыс. грн направят общинам для поддержки этой реформы.

— Это инициатива первой леди Елены Зеленской, и это позволит создать в украинских школах систему полезного и здорового питания, — отметил он.

Шмыгаль добавил, что в 2020 году более 1 800 школ отремонтировали свои пищеблоки. А в этом году количество таких учебных заведений будет существенно увеличено благодаря новым источникам финансирования.

С 1 сентября в украинских школах, детских садах и оздоровительных учреждениях начнут действовать новые нормы питания. Реформа детского питания охватывает три направления: подготовка поваров, модернизация пищеблоков и утверждение новых норм и стандартов питания.

Правительство также утвердило новые нормы, по которым в школьном питании ограничат количество соли, сахара и жиров. В рационе появится больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, семян растений, фруктов, ягод, сухофруктов. Также правительство установило калорийность завтрака – 25-30% от суточной потребности, обеда – 30-45%.

Источник: Денис Шмыгаль