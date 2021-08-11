Как повысить самооценку — вопрос, который задают себе неуверенные люди, нередко страдающие от критики других.

Вместе с психологом Аленой Асауленко Факты ICTV выяснили, какой должна быть самооценка и можно ли ее повысить.

Что такое самооценка

— Самооценка — это определенное представление о себе каждой личности, о собственной важности, о качествах, способностях. Это понимание того, насколько человек ценен, — поясняет Алена Асауленко.

Она бывает низкой, адекватной и высокой. По словам психолога, хорошо, когда самооценка адекватная. Кроме того, ее должен осознавать сам человек.

— Человеку следует четко понимать, кто он, и что собой представляет. Что касается адекватности, то здесь обязательно должно быть соответствие того, что человек хочет, с тем, что он может, — добавляет специалист.

Есть два понятия — эгоизм и эгоцентризм, они связаны с самооценкой.

— Эгоизм — это история о завышенной самооценке, когда человек самоутверждается за счет других, когда он сконцентрирован лишь на себе и не видит никого вокруг. Здоровый эгоцентризм — это когда человек понимает свою ценность, знает, какой он молодец, но при этом своей ценностью он никого не задевает. Адекватная самооценка — это об адекватном эгоцентризме, — объясняет Алена Асауленко.

Причины низкой самооценки

Низкая самооценка — это не совсем здорово для личности. Нередко это может мешать человеку нормально жить, ставить цели и добиваться успеха. Это не случается внезапно и беспричинно. Зачастую формирование самооценки начинается в детстве.

— Семья имеет колоссальное влияние на самооценку человека. Это первое окружение, с которым он сталкивается, первый опыт оценки себя. Я категорически не рекомендую родителям критиковать детей, потому что это еще успеет сделать общество. Поэтому лучше выпустить ребенка в мир с представлением о себе, какой он молодец. Другими словами, с полным представлением обо всех прекрасных способностях, качествах, навыках ребенка. Потому что, какой он “немолодец”, ему еще успеют сказать другие, — комментирует эксперт.

Самооценка может снижаться и под влиянием неудач, сложностей, проблем. Это также может ломать человека и приводить к падению самооценки. Все потому, что человек не овладел навыком преодоления трудностей или не принимает/не знает свои слабые стороны.

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Как повысить самооценку

Эту ситуацию всегда можно исправить. Человек сам может это проработать или же обратиться за помощью к специалисту. В первую очередь следует фокусироваться на себе.

— Надо смотреть внутрь себя, и даже зацикливаться на себе. Здесь мы не говорим о моральности, гуманизме. Наоборот, когда человек будет думать больше о себе, у него не останется времени нарушать чьи-то границы, — объясняет психолог.

Также важно чаще хвалить себя, говорить о себе позитивные вещи, делать самому себе комплименты. Такая своеобразная любовь к себе, кстати, очень полезна для здоровья психики.

Впрочем, нужно оставаться честным с собой.

— Сесть и буквально прописать, в чем человек силен, а где еще можно поработать над собой. При этом нужно понимать, мешают ли эти особенности добиваться успеха. Иногда мы хотим убирать те качества, которые, по мнению других, негативны. Но на самом деле они не мешают, а помогают личности, — рассказывает Алена Асауленко.

Ведь уникальность каждого из нас — это комплекс разных качеств, навыков, умений, в том числе качеств, которые принято считать не лучшими, продолжает она. Именно это и формирует нашу индивидуальность. Потому в обществе необходимо четко устанавливать личные границы и не позволять никому нарушать их.

Поможет и развитие навыков.

— Можно развивать навыки. Те, которые про успех, которые помогут добиться поставленных целей, — говорит психолог.

Однако человек должен иметь право на ошибку.

— Нас учат, что мы не можем ошибаться. Это не так — боязнь ошибки будет мешать развиваться. Человек должен совершать ошибки, проходить через поражения, это нормально, — подытоживает эксперт.

Поэтому стоит позволять себе ошибаться, радоваться новому опыту. Все это поможет иметь здоровую самооценку.