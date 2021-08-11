В Украине фиксируются низкие темпы плановой вакцинации среди детей.

Согласно расчетам Центра общественного здоровья страны, до конца 2021 года охват прививками достигнет лишь показателя 70%. Этого количества недостаточно для формирования коллективного иммунитета, охват должен быть 95%.

На 1 июля 2021 года лишь 36,6% детей получили прививку от туберкулеза, 38,2% малышам до 1 года сделали укол от коклюша, 40,6% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК).

Что касается защиты от дифтерии и столбняка, то ее получили 35% детей в 18 месяцев, 31,6% — в 6 лет.

От полиомиелита привили 39,6% детей до 1 года, 37,9% — в 18 месяцев, 38% — в 6 лет.

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Минздрав призывает родителей более активно вакцинировать своих детей и не пропускать плановые прививки. Это поможет спасти их жизни от болезней, с которыми человечество уже научилось бороться, и избежать случаев, подобный тому, который случился во Львовской области в июле, когда из-за столбняка в реанимацию попала 7-летняя девочка.

Вакцины — эффективный и безопасный способ борьбы с рядом инфекционных заболеваний.

Источник: Центр общественного здоровья