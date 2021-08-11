За прошедшие 24 часа в Киеве подтвердили 186 новых случаев коронавируса, таким образом общее количество жителей столицы, которые заразились Covid-19, достигло 220 560.

За сутки три жителя столицы умерли от осложнений Covid-19. А всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 5 250 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось 212 798 киевлянам, а за последний день — 633.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: