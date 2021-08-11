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Лариса Божко |

Минздрав ведет переговоры с Moderna о регистрации вакцины в Украине

Вакцина Модерна

Минздрав Украины ведет переговоры с американским производителем вакцины от коронавируса — компанией Moderna — о регистрации вакцины от Covid-19 в Украине.

— Для регистрации препарата производитель вакцины должен обратиться к госрегулятору с соответствующим заявлением о государственной регистрации, — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что такая норма действует и в странах ЕС, и в США, и при переквалификации препарата Всемирной организацией здравоохранения.

 — Министерство ведет переговоры с производителем, чтобы эта вакцина была зарегистрирована в Украине, — сообщает МОЗ.

Учитывая, что препарат в любой момент мог быть получен в качестве гуманитарной помощи, Минздрав принял решение разрешить его применение при вакцинации от Covid-19.

 — Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать не зарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в Украине существует мощная, гармонизированная с международными стандартами система фармаконадзора.

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Фармаконадзор за безопасностью вакцин против Covid-19 в Украине регулируется порядком такого надзора, дорожной картой по вакцинации и порядком назначения и применения лекарственных средств для лечения Covid-19, утвержденным приказом Минздрава от 30 июня 2020 года № 1482.

С началом вакцинальной кампании в мире обозначилась проблема неравного доступа к вакцинам. В связи с этим одни страны могли сразу иммунизировать своих граждан, другим же пришлось ждать доставки препаратов, которые выделяются в качестве гуманитарной помощи. ВООЗ призывает к действию людей, которые могут изменить ситуацию к лучшему.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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